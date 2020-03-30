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Çorum’da 8 bin aileye düzenli yardım yapılıyor

Belediye Başkanı Aşgın, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında evlerinde kalan ve ihtiyaç sahibi olan 8 bin aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yaptıklarını açıkladı. Aşgın, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak ilimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere hijyen ve gıda malzemesi yardımında bulunulduğunu açıkladı.

Çorum’da 8 bin aileye düzenli yardım yapılıyor

Belediye Başkanı Aşgın, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında evlerinde kalan ve ihtiyaç sahibi olan 8 bin aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yaptıklarını açıkladı. Aşgın, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak ilimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere hijyen ve gıda malzemesi yardımında bulunulduğunu açıkladı.

30 Mart 2020 Pazartesi 21:20
Çorum’da 8 bin aileye düzenli yardım yapılıyor

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, yaptığı paylaşımda “Çorum Belediyesi olarak düzenli bir şekilde 8 bin ailemize gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunuyoruz. Bu sayı her geçen gün artıyor. Siz de ihtiyaç sahiplerine destek olmak için bize ulaşabilirsiniz.0364 225 08 10 ve ALO 153 Birlikte başaracağız” dedi.

Koronovirüs salgını sonrasında örnek bir davranışa imza atarak maaşını Gıda Bankası’na bağışlayarak mama ve bebek bezi alınmasını ve bunların dağıtımını sağlayan Başkan Aşgın, ayrıca zabıta ekiplerinin büyüklere paket ulaştırdığını söyleyerek “Başımızın tacısınız. Ellerinizden öpemeyişimiz sizi korumak istememizdendir. Bugünler geçtiğinde ellerinizi öpmeye bizzat geleceğiz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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