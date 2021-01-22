Çorum’da 8 bin 200 kişiye “koronavirüs aşısı” yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın huzurevleri, engelli ve bakımevleriyle birlikte 90 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılanacağı yönündeki açıklamasının ardından Çorum’da da 90 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Çorum’da 85 yaş üstü vatandaşlara aşı yapmaya başladıklarını belirtti. Dr. Sobacı, bu kapsama giren 85 yaş üstü vatandaşlardan isteyenlerin sağlık kurumlarımızda gelemeyenlerin ise evlerine sağlık ekibi gönderilerek aşı uygulamalarını yaptıklarını dile getirdi.

Aşı kapsamına girenler ilk etapta 90 yaş üstü olarak belirlenirken Çorum’da yaş alt limiti 85 olarak baz alındı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önce kişilerin sağlık kontrolünü yapan ekipler devamında aşı olan kişiyi en az yarım saat gözetim altında tutuyor.

Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı, 14 Ocak 2021 tarihinden bugüne kadar Çorum’da sağlık çalışanları, engelliler ve huzurevi sakinleri dahil olmak üzere toplam 8 bin 200 kişiye aşı yapıldığını açıkladı.

Sağlık Müdürü Sobacı, aşılamanın Koronavirüs Bilim Kurulu’nun oluşturduğu takvim doğrultusunda devam edeceğini de sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)