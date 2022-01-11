Çorum’da 7 kişide omicron görüldü

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Öğretmenevi’nde düzenlediği basın toplantısında Covit-19 vakalarıyla ilgili kentteki son durum hakkında bilgi verdi.



Çorum’da bugüne kadar 1522 vatandaşın koronavirüsten hayatını kaybettiğini bildiren Vali Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanlığının açıkladığı insidansı haritasına göre ilimizde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 138.83 olduğunu söyledi.

Çorum’da omicron varyantıyla beraber bir yükseliş trendinin başlayacağını öngördüğünü dile getiren Çiftçi, “Vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Lütfen dikkat edelim. Kurallarımızda bir esneme yok. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Tehlike henüz geçmiş değil. İlimizde şu anda omicron varyantı 7 kişide görülmüş durumda. Daha çok şu an İstanbul’da görülüyor ama önümüzdeki günlerde ilimizde yansımalarının daha fazla olacağını düşünüyoruz. Lütfen dikkatli olalım. 1522 kişinin ocağına ateş düşmüş durumda. Benzer acılar yaşamamak için bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Sağlık teşkilatımız fedakarca sürecin başından beri bu süreci yürüttüler. Onları düşünerek, kendimizi düşünerek, devletimizi milletimizi düşünerek tedbirler konusunda daha hassas davranalım” diye konuştu.

AŞILAMADA 19. SIRADAYIZ

Çorum’da ki aşı oranlarını da paylaşan Çiftçi, “Pandemiyle mücadelede en büyük silahımızın aşı olduğunu hem Sağlık Bakanlığımız hem de devletimizin yetkililer zaman zaman dile getiriyorlar. Bugüne kadar ilimizde de 18 yaşın üstündeki vatandaşlarımızda 1. ve 2. doz aşısını olanların oranı yüzde 83.60.

İlimizdeki oran yüzde 83.7. Türkiye ortalamasının üzerinde görülüyoruz. Bu rakamlara göre ilimiz 19. sırada. Aşılama oranında Türkiye’de iyi bir sıralamada olduğumuzu söyleyebiliriz. 12 yaş üstündeki vatandaşlarımızda aşılama oranı yüzde 79.96. Bu açıdan da iyi durumdayız” dedi.