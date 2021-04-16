Çorum’da 636 konut satıldı

Çorum’da 2021 yılı Mart ayında konut satış oranları son bir yılda yüzde 5,1 oranında artarak 636 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde konut satışları Mart’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Mart’ta satılan konut sayısı şubat ayına göre yüzde 36,95 yükseldi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü “2021 yılı Mart Ayı Konut Satış İstatistikleri”nden Çorum iline özel bir basın bülteni hazırladı. Çorum’da 2021 yılı Mart ayında konut satış oranlarının bir yılda % 5,1 artarak 636 olarak gerçekleştiği belirtildi. Türkiye genelinde konut satışlarının %0,6’sı Çorum’da gerçekleşirken, ilimizin en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 33. sırada yer aldığı vurgulandı.

Mart ayında konut satışlarında, İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve %19,8 ile en yüksek paya sahip olurken, bu kenti 11 bin 3 konut satışı ve %9,9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu.

Çorum’da ipotekli konut satış sayısı bir yılda % 50,2 artarak 140 olarak gerçekleşti. Ülkede ipotekli konut satışları içerisinde Çorum’un payı %0,6 ile 28. sırada yer aldı. Çorum’da diğer konut satış sayısı bir yılda % 53,1 artarak 496 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı %78'dir. Çorum’da diğer konut satış türlerinde ülkedeki konut satışlarından %0,6’Iık pay alarak 37. sırada yer aldı. Çorum’da 636 konut satışının 223’ü (%35,1) ilk satış, 413’ü (%64,9 )ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

