Çorum’da 6 faili meçhul olayı Jandarma aydınlattı

Çorum'da yapılan çalışmalar neticesinde, 01 Ocak 2021 tarihinden bugüne kadar hırsızlık suçundan 29, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 1, Kasten Yaralama suçundan 14, Silahla Tehdit suçundan 4, Kaçakçılık suçundan 9, Cinsel Taciz suçundan 6, Tefecilik suçundan 1, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 6, Dolandırıcılık ve Parada Sahtecilik suçundan 2, Mala Zarar Verme suçundan 7, Borçlunun Ödeme Şartını İhlal suçundan 9, Hakaret suçundan 3 şahıs olmak üzere toplam 108 şahıs yakalandı. Ayrıca bahse konu yakalamalar neticesinde geçmiş dönemlerde meydana gelen 6 Faili Meçhul Olayın aydınlatılması sağlandı.



Çorum İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamak maksadıyla, ilgili makamlarla koordineli ve vatandaşların desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalara aralıksız devam edileceği açıklandı.

(Haber Merkezi)