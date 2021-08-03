“Çorum’da 6 bin 860 kişiye 2 milyon TL yardım yapıldı”

İmardan kentsel dönüşüme, yol çalışmalarından yeşil alanlara, spor tesislerinden kültür merkezlerine kadar Çorum’un çehresini değiştirecek önemli projeleri hayata geçirmeye devam eden Belediye insan merkezli çalışmalarıyla da gönüllere dokunuyor.

Çorum Belediyesi’nin “Gönül Belediyeciliği” sloganıyla geçtiğimiz Mart ayında hayata geçirdiği Sosyal Destek Kart projesi büyük bir başarıyla yürütülüyor. Belediye, ihtiyaç sahiplerinin daha fazla ürün çeşidine ulaşabilmesi ve ihtiyaçların gıda bankası yerine yerel esnaftan temini amacıyla Vakıfbank ve yerel esnaflarla protokol imzalamıştı. İhtiyaç sahipleri, kendilerine verilen kartlarla Çorum Belediyesi ile sözleşme imzalayan yerel esnaftan alışveriş yapma imkânına sahip olmuştu. Böylece Belediye gıda yardımlarını yaparken hem ihtiyaç sahiplerine daha fazla imkan hem de yerel esnafa katkı sağlayarak şehirde birçok vatandaşın gönlüne dokunmayı başarmıştı.

Belediye’nin Mart ayında başlattığı Sosyal Destek Kart sahiplerine geçen 5 aylık sürede toplam 2 milyon 51 bin TL'lik ödeme yaptığı, 6 bin 860 kişinin yararlandığı bu destek ile aynı zamanda yerel esnaf aracılığıyla Çorum ekonomisine de önemli bir katkı sağlandığı bildirildi.

(Gülbahar TAŞ)

