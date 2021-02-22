Çorum’da 58 bin kişi Covid-19 aşısı oldu
Çorum’da bugün itibariyle koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 58 bini geçti.
Güncel 22.02.2021, 14:54
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Türkiye’nin günlük aşı tablosunun anlık olarak takip edilebildiği Sağlık Bakanlığı’nın ‘COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ verilerine göre Çorum’da bugün itibariyle aşılanan kişi sayısı 58 bin 674. Türkiye genelinde ise toplam 6 milyon 807 bin 648 kişi aşı oldu.
Türkiye’de 81 ilde aşılananların sayısı saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.
İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.
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