Çorum’da 423 okul “temiz belgesi” aldı

Çorum’da okulum temiz belgesi almak üzere başvuruda bulunan okullardan belgelendirme süreci tamamlanan tüm okulların belgelerine kavuştuğu belirtildi. “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme” işbirliği protokolü kapsamında “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazanan okul sayısının 423’e ulaştığı da dile getirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması kapsamında Sıfır Atık Belgesi (Temel Seviye) alan okul ve kurumlarımızın sayısı ise 316’dır. Müdürlüğümüz İlkyardım Eğitim Merkezi’nde 2021 yılında 48 İlkyardım Eğitimi Kursu açılmış olup 793 personelin eğitim alması sağlanmıştır” denildi.



(Volkan SINAYUÇ)

