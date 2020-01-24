Çorum’da 39 bin 969 işsiz İŞKUR’a kayıtlı

2019 yılı Aralık ayı sonu itibariyle kamu ve özel sektör işyerlerinden toplamda 8 bin 427 adet açık iş ilanı alınırken, 2019 yılı sonu itibariyle kuruma 39 bin 969 kişinin işgücü olarak kayıt yaptırdığı belirtildi.

Çorum Valiliği arıcılığıyla 2019 yılı faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaşan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü verilerine göre kuruma kayıtlı kişilerin % 55.7’inin kadın, % 44,3’ünün ise erkek olduğu da bildirilodi.

Buna göre İŞKUR’un konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde; “2019 yılı Aralık ayı sonu itibariyle kamu ve özel sektör iş yerlerinden toplamda 8427 adet açık iş ilanı alınmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Kurumumuzda 39.969 kişi işgücü olarak kayıtlıdır. Başvuru yapanların %55.7’si kadınlardan, %44,3’ü ise erkeklerden oluşmaktadır. Özel sektörde yılsonu itibarı ile 6743 kişi işe yerleştirilmiş, böylelikle açık iş ilanlarının %80 ‘i karşılanmıştır. İşe yerleşen 6743 kişiden 2313’ü kadın, 4430‘u erkektir.

İşsizlik ödeneği başvuru raporları incelendiğinde 2019 yılında İl Müdürlüğümüze 10051 adet işsizlik ödeneği başvurusunda bulunulduğu ve bu başvuruların 4526’sının olumlu sonuçlanarak hak sahiplerine ödeme yapıldığı görülmüştür. Yıl içerisinde Kısa Çalışma Ödeneğine ise 11 özel sektör işyeri tarafından başvuru yapıldığı ve 7 özel sektör işyerinden 53 vatandaşımızın kısa çalışma ödeneğinden faydalandırıldığı görülmüştür. Milli İstihdam Seferberliği kapsamında İl Müdürlüğü olarak işyeri ziyaretlerinde bulunulmuş, İl Müdürümüz, İl Müdür Yardımcımız ve Şube Müdürlerimiz tarafından 756 işyeri ziyareti gerçekleştirilmiştir.

2019 yılı Danışmanlık Hizmetleri verilerine göre yılsonu itibarı ile İş ve Meslek Danışmanları tarafından 723‘ü engelli olmak üzere toplamda 22929 danışana danışmanlık hizmeti verilmiştir. 2019 yılı için İl Müdürlüğü olarak belirlenen hedefimiz 3890 işbaşı eğitim programı katılımcısı iken, 5106 katılımcı İşbaşı Eğitim Programından faydalandırılmıştır. Ayrıca 206 kursiyer Girişimcilik, 1630 kursiyer Meslek Edindirme Kurslarından faydalanırken, 2512 vatandaşımız da Toplum Yararına Programlardan faydalanmıştır”

(Volkan SINAYUÇ)