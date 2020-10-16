Yapılan açıklamada 36 kişinin izolasyon kurallarına uymaması nedeni ile yurda yerleştirildiği belirtildi. Buna göre “15 Ekim 2020 tarihi itibariyle ilimiz merkez ve ilçelerinde 898 adet ihbar alınmıştır. Bu ihbarların 67 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olup geriye kalan 831 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerimize bildirilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Bununla birlikte yine ilimiz merkez ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 86785 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 65585 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 386 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 7566 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır” denildi.

Ayrıca İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekipleri tarafından evlerinde karantinada olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 36 kişi tutanakla tespit edilip kalan izolasyon sürelerini yurtta karantinada geçirmeleri için yurda yerleştirilerek karantina altına alındığı da vurgulandı.

(Haber Merkezi)Çorum’da 36 izolasyon kaçağı yurda yerleştirildi

Çorum Valiliği tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinesinde kurulan Mahalle Denetim ekiplerinin çalışmaları hakkında bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada 36 kişinin izolasyon kurallarına uymaması nedeni ile yurda yerleştirildiği belirtildi. Buna göre “15 Ekim 2020 tarihi itibariyle ilimiz merkez ve ilçelerinde 898 adet ihbar alınmıştır. Bu ihbarların 67 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olup geriye kalan 831 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerimize bildirilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Bununla birlikte yine ilimiz merkez ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 86785 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 65585 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 386 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 7566 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır” denildi.

Ayrıca İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekipleri tarafından evlerinde karantinada olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 36 kişi tutanakla tespit edilip kalan izolasyon sürelerini yurtta karantinada geçirmeleri için yurda yerleştirilerek karantina altına alındığı da vurgulandı.

(Haber Merkezi)