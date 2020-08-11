Çorum’da 3 derneğin projesine 200 bin lira

Milletvekili Ceylan, İçişleri Bakanlığı bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında ilimizden başvuru yapan 3 derneğin kabul edilen projeleri için 200 bin TL hibe sağlandığını vurguladı.

Projesi geçen dernekler ve proje amaçlarını açıklayan Ceylan, “Çorum Çölyak Derneği, Glütensiz Mutfak Uygulamarı projesi kapsamında 12 kişilik gruplardan oluşan 36 kursiyere “Glütensiz Yiyecek Yapım Kursu” verilecektir. Çölyak hastaları ve ailelerinin verilen kurslar sayesinde ekmek, simit, kurabiye gibi ana ürünlerin evlerinde kendi başlarına yaparak ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanacaktır.

Gençlik Mimarsinan Spor Kulübü Derneği: Bir Şansım Olsun Projesi kapsamında toplumun farklı kesimlerinden, ekonomik farklılıkları olan gençlerin kaynaşmalarının ve sosyal hayata uyumun sağlanması ve bağımlılığın önlenmesinin ve bağımlılıklardan kurtulmanın sağlanması amaçlanmıştır.

Dodurga Eğitim Kültür Turizm ve Tanıtma Derneği: Dodurga, Kars, Ardahan, Batum, Nahcivan Türk Eli İslam Coğrafyası projesi kapsamında farkındalık oluşturma, tarih ve kültürümüzü tanıma, soy köklerimizi ve akrabalarımızı ziyaret etme, tarihi vakalar ve geçtiği şehir mekanları yerinde ziyaret etme ve Dodurga'nın kökleri literatür taraması yapılması amaçlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

