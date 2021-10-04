“Çorum’da 3 bin 709 engelliye evde bakım yardımı veriliyor”

İl Genel Meclisi’nde Ekim ayı olağan toplantılara dün Mehmet Bektaş yönetiminde yapılan toplantı ile devam edildi. Bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda Alaca Mahmudiye Köyü’nde yaşanan yangın felaketi başta olmak üzere ilimizdeki yangınlarda yapılacak yardımlarla ilgili verilen önerge incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Toplantıda nüfuslarının düşmesi sebebi ile 12.11.2012 tarihinde köy statüsüne dönüşen Mecitözü Elvançelebi Köyü ile Merkez Seydim Köyü için plan müellifince hazırlanan İlave – Revizyon İmar Planı ve eklerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu da incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

İl Genel Meclisi Toplantısı’nda daha sonra ise ilimiz genelindeki köylerdeki engelli sayıları, bu vatandaşlara sağlanan akülü ve manuel tekerlekli sandalye yardımları ve engellilere yönelik yapılan diğer yardımlarla ilgili Aile ve Engelliler Komisyonu’nun raporu Ekrem Yıldırım tarafından üyelerin bilgisine sunuldu.

Aile ve Engelliler Komisyonu Başkanı Yıldırım, İl Özel İdaresi tarafından engellilere son 5 yılda 162 akülü, 138 manuel tekerlekli sandalye dağıtıldığını ve bunlar için yapılan ödemenin ise 926 bin 395 TL olduğunu bildirdi.

Çorum İl Özel İdaresi birimlerinde engellilere yönelik yapılan düzenleme çalışmaları için 146 bin 792 TL harcama yapıldığı bilgisini de veren Yıldırım, Ağustos 2021 tarihi itibariyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından il genelinde 3 bin 709 engelliye Engelli Evde Bakım Yardımı verildiğini, bu engellilerin Bin 751’inin Çorum merkezde bulunduğunu dile getirdi.

Toplantıda daha sonra ise şehit ve gazi yakınlarının istihdamına yönelik Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu’nun raporu Mehmet Kaplan tarafından üyelerin bilgisine sunuldu. Tespitlerine göre 219 şehit ve gazi yakınının kamu kurumlarına yerleştirildiğini belirten Kaplan, İl Özel İdaresi’nde de gazi ve şehit yakınlarının çalıştığını vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)

