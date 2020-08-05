Çorum’da 2 yer daha karantinada

Alınan bilgiye göre Çorum'da son günlerde artan vaka sayılarının sonucunda Alaca ilçesine bağlı İsmailli köyünde İstanbul'dan gelen 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerine bütün köy karantina altına alındı. Köye giriş-çıkışlar kolluk kuvvetlerince sağlanırken, İstisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı öğrenildi.

Çorum’un Mecitözü İlçesi Şeyhler Mahallesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, “İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin almış olduğu 4 Ağustos 20202 tarihli karar ile Şeyhler Mahallesi’nde artış gösteren COVİD -19 vakaları sebebiyeti ile karantina altına alınmıştır. Bu süreci gereken kurallara uyarak, el birliği ile atlatacağımıza güvenim tamdır” dedi.

(Haber Merkezi)