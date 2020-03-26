Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
91528
ALTIN
334.793
DOLAR
6.3960
STERLİN
7.7843
EURO
7.0640

Çorum’da 1853 yaşlının tüm talepleri karşılandı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği’ne gönderilen genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının yasaklanması sonrasında ilimizde de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çorum’da 1853 yaşlının tüm talepleri karşılandı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği’ne gönderilen genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının yasaklanması sonrasında ilimizde de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

26 Mart 2020 Perşembe 21:50
Çorum’da 1853 yaşlının tüm talepleri karşılandı

Tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için Valilik ve kaymakamların başkanlığında il ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ilimizde birkaç gün içerisinde Bin 853 yaşlıya ulaşarak tüm isteklerini karşıladı.

Bu kapsamdaki vatandaşların 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçlarını iletmeye başladığı Vefa Sosyal Destek Grubu’nun merkezdeki çalışmalarıyla ilgili Çorum Valiliği tarafından resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Valiliğimizce oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu 112-155-156 hatlarını arayan toplam 1853 vatandaşımızın taleplerini alarak ihtiyacını karşıladı” denildi.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üzerindeki vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerinde kalmalarının önemine değinilen, “#EvdeHayatVar”, “#BirlikteBaşaracağız” ve “#Evde Kal” hashtagi ile yapılan paylaşımda Vefa Sosyal Destek grubunda İl ve İlçe müftülüklerinin din din görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladığı dile getirildi.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü personelinin de vatandaşımızı zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda sesli araçlarla uyarılarda bulunmaya devam ettiği de vurgulandı.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Dünya genelinde korona virüs vakaları 500 bini aştı
Dünya genelinde korona virüs vakaları 500 bini aştı
Korona virüse karşı bor katkılı el dezenfektanı geliyor
Korona virüse karşı bor katkılı el dezenfektanı geliyor
Koronavirüse karşı "ev hijyeni" önerisi
Koronavirüse karşı "ev hijyeni" önerisi
Çorum'daki hastanelerin maske ihtiyacını ev hanımları karşılıyor
Çorum'daki hastanelerin maske ihtiyacını ev hanımları karşılıyor
Sahte dezenfektan üreten 1 kişi gözaltına alındı
Sahte dezenfektan üreten 1 kişi gözaltına alındı
Çöp kamyonları ve konteynırlar her gün yıkanıp dezenfekte ediyor
Çöp kamyonları ve konteynırlar her gün yıkanıp dezenfekte ediyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim