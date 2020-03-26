Çorum’da 1853 yaşlının tüm talepleri karşılandı

Tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için Valilik ve kaymakamların başkanlığında il ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ilimizde birkaç gün içerisinde Bin 853 yaşlıya ulaşarak tüm isteklerini karşıladı.

Bu kapsamdaki vatandaşların 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçlarını iletmeye başladığı Vefa Sosyal Destek Grubu’nun merkezdeki çalışmalarıyla ilgili Çorum Valiliği tarafından resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından Valiliğimizce oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu 112-155-156 hatlarını arayan toplam 1853 vatandaşımızın taleplerini alarak ihtiyacını karşıladı” denildi.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üzerindeki vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerinde kalmalarının önemine değinilen, “#EvdeHayatVar”, “#BirlikteBaşaracağız” ve “#Evde Kal” hashtagi ile yapılan paylaşımda Vefa Sosyal Destek grubunda İl ve İlçe müftülüklerinin din din görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladığı dile getirildi.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü personelinin de vatandaşımızı zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda sesli araçlarla uyarılarda bulunmaya devam ettiği de vurgulandı.

(Volkan SINAYUÇ)