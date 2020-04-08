Çorum’da 1797 işyerine koronavirüs kilidi

Tahtasız, “Halk sokağa çıkamadığı için dükkanını açan esnaf da iş yapamaz hale geldi. Sokaklar, caddeler boş, dükkanlar kapalı. Halkımız tedbir amaçlı tabi ki evde kalacak ancak bu durum işyerini açmak zorunda kalan esnafı da etkiliyor. Adı geçen tüm sektörlerle birlikte yan sektörler de bu durumdan etkilendi. Bu işyerlerinde çalışan işçiler perişan duruma düştü. Bu durum ancak ve ancak devletin sıcak elini göstermesi ve gereken ekonomik tedbirleri almasıyla çözülebilir” dedi.

Türkiye genelinde 144 bin 690, Çorum’da ise 1797 işyerinin zorunlu olarak kapatıldığını bildiren Tahtasız, bu işyerlerinin ve çalışanlarının içinde bulundukları duruma acilen çözüm üretilmesini istedi.

İşsizlik sigorta fonunda bulunan 131 milyar liralık kaynağın kullanmasını, acil olmayan tüm ihalelerin ertelenmesini talep eden Tahtasız, koronavirüsten kaynaklanan ekonomik tıkanıklığın aşılması ve toplumun tüm kesimlerinin rahatlatılması için çare aranmasını önerdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın oda başkanlarından edindiği bilgiye göre; Çorum’da toplam 1797 işyeri koronavirüs nedeniyle kapandı.

Çorum’da 446 kahvehane-kıraathane, 239 çay ocağı, 398 berber, 198 kuaför, 50 güzellik salonu, 33 ağda salonu, 52 pastane, 170 lokanta, 57 internet cafe, 50 çiğ köfteci, 55 kafeterya, 45 pideci ve 4 hamam olmak üzere 1797 işyeri kapalı durumda. (Haber Merkezi)