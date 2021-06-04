Çorum’da 16 yerde seçim var

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bazı illerdeki 753 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılacak. Ayrıca köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde ise belediye başkanı ve meclis üyeleri için sandık başına gidilecek. Seçimin yapılacağı yerlerde sokağa çıkma kısıtlamaları seçim süresinde uygulanmayacak.

ÇORUM’DA 14 MUHTARLIK

Öte yandan ölüm veya farklı nedenlerle düşen Çorum’daki muhtarlıklarda seçim gerçekleşecek. Buna göre merkez ve ilçelerinde 14 muhtarlık ara seçimi yapılırken, iki yerde de ihtiyar heyeti seçimi gerçekleştirilecek. YSK’nın internet sitesinde yayınlanan seçim programına göre Çorum merkez Atçalı, Karabayır, Kutluca, Sarımbey, Yeşildere, Erdek, Osmancık Çampınar Köyü, Sungurlu Çadırhüyük, Mecitözü Geykoca, Uğurludağ Büyükerikli, Alaca Günhan Mahallesi, Alaca Soğucak Köyü, Alaca Çopraşık Köyü ile Sungurlu Derekışla Köyü’nde köy muhtarlığı ara seçimi yapılırken, Sungurlu Dayıncık Köyü ile Alaca Çetederesi Köyü’nde de ihtiyar heyeti seçimi pazar günü 09.00-17.00 saatlerinde yapılacak seçimle gerçekleştirilecek.

(Haber Merkezi)