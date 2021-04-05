Çorum’da 150 bin kişi koronavirüs aşısı oldu

Türkiye’de koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında 14 Ocak 2021 tarihinden beri uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 17 milyonu geçti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Çorum’da ise aşı uygulaması 150 bine ulaştı. Buna göre 86 bin 300 kişi birinci doz aşıyı olurken, 64 bin 500 kişiye de ikinci doz aşısı uygulandı. Böylece Çorum’da bugüne kadar toplam 150 bin 800 doz aşı uygulanmış oldu.

Ülke genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19asi.saglik.gov.tr adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 9 milyon 931 bin 578 oldu. İkinci doz aşıyı yaptıran 7 milyon 241 bin 887 oldu. Böylece Türkiye'de aşılama sayısı 17 milyon 173 bin 465 kişiye ulaştı. Bakanlığın hazırladığı rehbere göre aşılamada geçtiğimiz günlerde 2. aşamanın 2. grubuna geçilmişti. 60 yaş ve üstü ile eşleri ve risk grubundaki bazı hastalar için aşı randevuları almaya başlamıştı.

(Volkan SINAYUÇ)

