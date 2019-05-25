“Çorum’da 15 bin mülteci var”

Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleşen programda Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Metin Uçar, Doç Dr. Yakup Coştu, Doç Dr. Macit Yılmaz, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden Uzman Sidre Nil Yanık birer sunum yaptılar.

GÖÇMENLER ÇORUM’UN BİR GERÇEĞİ

Milli Eğitim Müdürü Çoban, göçmenlerin Türkiye’nin ve yerelde de Çorum’un bir gerçeği olduğunu belirterek, “2012’den sonra yoğun bir göç yaşadık. İlimizde 15 bin civarında mülteci barınıyor. Okullarımızda 3342 öğrencimiz var. Bunlar içerisinde çok yetenekli öğrenciler bulunuyor. Bu misafirlerimizin Türkçe’yi tam öğrenmelerini amaçlıyoruz. Okullarımıza devam eden öğrencilerimize hem dilimizi hem de kültürümüzü çok iyi öğretmemiz bizim için bir kazanım olacaktır. Eğitimciler olarak devletimizin yaptıkları yanında bizim de çalışmamız gerekiyor. Üniversitemiz bu konuda duyarlı. Akademisyenlerimiz bizimle birlikte okullarımızda çalışmalar yapıyorlar. İnanırsak sorunlarımızı çözer ve ülkemize katma değer kazandırmış oluruz” dedi.

“ÇORUM MÜLTECİ YOĞUNLUĞU FAZLA OLAN İLLER ARASINDA”

Çorum’un 15 bin yabancı ile mülteci yoğunluğu fazla olan iller arasında yer aldığını kaydeden İl Göç İdaresi Müdürlüğünden Uzman Sidre Nil Yanık, “Göçmen ailelerle görüşmeler yapıyoruz. Türkçe öğrenmeleri karşılaşılan sorunların başında geliyor. Okula devam etmeyenler için adres güncellemeleri yapılacak. Böylece bu sorunun da çözüleceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“GÖÇ KÜRESEL BİR SORUN”

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Uçar, okullarda yürüttükleri ‘Dil Kardeşliği Projesi’ni anlatarak, “Göç küresel bir sorun. Bizim de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın var. Bu süreç bitmeyecek. Bu süreçten nasıl daha az zararla yada karlı çıkabiliriz? Üniversitemizin Göç Merkezinde bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Suriyeliler ve diğer göçmenlerle ilgili ön yargılar var. Bunların azalması için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz son yıllarda yoğun bir şekilde Suriyelilerin göçüyle karşılaştık. Dünya istemiyor gibi gözükse de sınırlarını bir şekilde açıyorlar. Bazı olumsuzluklar olsa da mültecilerin olumlu katkıları da var. Dünyada ucuz iş gücü olarak görülüyor. Dünyada en çok göçmeni olan ülkeler en gelişmiş ülkeler. Dil öğrenmeyen öğrenciler entegre olamıyorlar. Biz de ‘Dil Kardeşliği Projesi’ ile öğrencilerimizin dil öğrenmelerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Okullar da gönüllülük esasına dayalı oluşturduğumuz gruplarla göçmen öğrenciler kendi dillerini öğretirken bizim öğrencilerimiz de onlara Türkçe’yi öğretiyorlar. Bunun çok olumlu sonuçlarını gördük” ifadelerini kullandı.

Bu toprakların göç konusuna yabancı olmadığına dikkat çeken Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Coştu da, “Binlerce yıldır yaşanıyor. Konuya rasyonel olarak yaklaşmak ve politikalar üretmek gerekiyor. Göçmenler konusunda öğretmen yaklaşımları üzerinde çalışıyoruz. Öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin ve rehber öğretmenlerimizin tutumu nedir? Bunları tespit ederek uyum içerisinde ortak strateji geliştirmek istiyoruz. Sizlerle bizi buluşturduğu için İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Macit Yılmaz ise, okula devam etmeyen öğrencilerden bahsederek, “Geçim kaygısından kaynaklanan devamsızlıklar var. Atık toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar.” dedi.

Toplantının sonunda katılımcıların sorularına cevap veren konuşmacılar okullarda göç ve göçmen olgusunun uzmanlar tarafından anlatılması gerektiğini vurguladılar. (Haber Merkezi)