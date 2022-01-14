Çorum’da 1.496 konut satıldı

Çorum’da Aralık ayında bin 496 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde 226 bin 503 konut satılırken, Çorum’da 1.496, Tokat’ta 1.105, Samsun’da 4.210, Amasya’da ise 809 konut satıldı.

Türkiye genelinde 2021 yılında 1 milyon 491 bin 856 konut satılırken, İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve %18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 144 bin 104 konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu.

ARALIK AYINDA 226 BİN 503 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %113,7 artarak 226 bin 503 oldu. Konut satışlarında İstanbul 39 bin 26 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 21 bin 481 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 13 bin 386 konut satışı ve %5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 44 konut ile Hakkari oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 45 BİN

260 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %209,3 artış göstererek 45 bin 260 oldu. Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,6 azalışla 294 bin 530 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,7 olarak gerçekleşti. (Haber Merkezi)

