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Çorum’da 14 bin 112 hektar arazi toplulaştırılacak

Türkiye genelinde yürütülen tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmaları kapsamında Çorum’da bu yıl 14 bin 112 hektar alanın toplulaştırılmasının hedeflendiği açıklandı. 

Çorum’da 14 bin 112 hektar arazi toplulaştırılacak

Türkiye genelinde yürütülen tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmaları kapsamında Çorum’da bu yıl 14 bin 112 hektar alanın toplulaştırılmasının hedeflendiği açıklandı. 

16 Haziran 2019 Pazar 20:30
Çorum’da 14 bin 112 hektar arazi toplulaştırılacak

Arazi toplulaştırmalarına ilişkin yapılan açıklama da, Ankara, Çankırı, Çorum, Bolu ve Kırıkkale illerinde 437 bin 187 hektar arazinin toplulaştırma yapmaya uygun olduğu, sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zaman kadar 107 bin 346 hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca çalışmalar kapsamında Çorum’da toplamda 2 ilçe ve 2 köyde tarım alanları toplulaştırılmış olup, tapu tescil işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi. 
Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların ve yolların planlanması ve uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kaldığının belirtildiği açıklamada, “Yani arazi sınırlarından geçirilmektedir. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmekte. Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise; parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır” denildi. 
Arazi toplulaştırma çalışmalarının ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlayacağının kadedildiği açıklama da, şu ifadelere yer verildi; 
“Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır” 

(İHA)

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