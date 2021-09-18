Çorum’da 13 okulda koronavirüs çıktı

Çorum’da ilk iki haftada 13 okulda koronavirüs tespit edilirken, 16 sınıf karantinaya alındı.

Türk Eğitim Sen ve Eğitim Sen’den ulaştığımız bilgilere göre Çorum’da karantinaya alınan sınıf, öğrenci, öğretmen ve idareci sayısı her geçen gün artıyor.

Albayrak İlkokulunda iki sınıf, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulunda iki sınıf, Cumhuriyet Ortaokulunda bir sınıf, 23 Nisan Ortaokulunda bir sınıf, Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulunda dört sınıf, Bahçelievler Anadolu Lisesinde bir sınıf, Cumhuriyet Anadolu Lisesinde bir sınıf, 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir sınıf, Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulunda bir sınıf, Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesinde iki sınıf karantinaya alındı.

Ovasaray Ortaokulunda müdür yardımcısı ve bir öğretmen karantinaya alınırken, Oğuzlar Ortaokulunda bir öğretmenin karantinada olduğu, pozitif veliler ve temaslı öğrencilerin olduğu öğrenildi. Osmancık Ortaokulunda ise bir öğretmenin Covit-19 testi pozitif çıktı.

‘SINIFLAR KALABALIK, FİZİKSEL MESAFE MÜMKÜN DEĞİL’

Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, okulların açılmasının üzerinden 2 haftalık bir süre geçtiğini söyleyerek, bazı okullarda hizmetli eksiği olduğu için temizlik ortamının sağlanması çok zor olduğunu belirtti. Bazı okullarda sınıfların çok kalabalık olduğuna dikkati çeken Beyaz, “Derslerde özellikle kalabalık sınıflarda fiziksel mesafe oluşturabilmek mümkün değil. Bu nedenle de bulaş riski yüksek.” dedi.

ÇORUM KIRMIZIYA DÖNDÜ

İlimizde vaka sayıları da tırmanışa geçti. Çorum’da geçen hafta 100 bin kişide 209 olan haftalık vaka sayısı, bu hafta 217’ye yükselirken, Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritası da kırmızıya döndü.