“Çorum’a yeni çevreyolu gerekli”

İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov Çorum’u ziyaret ederek, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün şehirdeki çalışmalarını sahada inceledi. Silov’a Vali Mustafa Çiftçi, Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da eşlik etti. İnceleme sonrası Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda bir sunum yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum şehir merkezinde bulunan ve Karayollarının sorumlu olduğu bazı bölgelerle ilgili taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirdi. Aşgın, şehrimizin ulaşım ağını güçlendirmek için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da karayolları ile işbirliği halinde çalışacaklarını vurguladı.

HASTANE ÖNÜNE KAVŞAK TALEBİ

Başkan Aşgın, özellikle çevreyolu ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne yapılması planlanan kavşak projeleriyle ilgili Çorum halkının beklentilerini gündeme taşıdı. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kazaları önlemek amacıyla kavşak düzenlemesi yapılması gerektiğini vurgulayan Aşgın, “Burada büyük bir beklenti var. Biz geçici olarak refüjü kapattık, otobüs hattını hastane arkasına aldık ancak bu geçici bir çözüm olarak yapıldı. Kalıcı çözüm getirmek için plan ve projenin en kısa zamanda uygulanması gerekiyor” dedi.

YENİ ÇEVREYOLU TALEBİ

Başkan Aşgın, İlim Yayma Kavşağı ve yeni çevreyolu konusundaki taleplerini de gündeme getirdi. Çevreyolunda yer alan İlim Yayma Kavşağı için güvenli bir kavşak düzenlemesi yapılması gerektiğini belirten Aşgın, “Bölgede ciddi bir nüfus yoğunluğu var. Özellikle Pazartesi Pazarının kurulduğu günlerde bu yoğunluk daha çok artıyor. Kazaların önlenmesi için burada acilen Binevler Kavşağı’nda olduğu gibi bir kavşak düzenlemesi yapılması gerekiyor.” dedi. Çevreyolunun artık şehir içerisinde kaldığını da ifade eden Aşgın, şehrin kuzey ve güney bölgesinden geçecek olan yeni çevreyoluna ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

YENİ İSKİLİP YOLUNUN ŞEHİR MERKEZİ BAĞLANTISI

İskilip Yolu’nun şehir merkezi ile bağlantısını sağlayacak olan Akşemseddin Caddesi kavşağı talebini de gündem getiren Başkan Aşgın, “Nüfusun önemli bir kısmını karşıdan karşıya bağlayan bir kavşak olacak. Nüfus hareketliliği ve trafik güvenliği için bu kavşak çok elzem. Bu kavşağın 2021 yılı içerisinde İskilip yolu ile birlikte tamamlanmasını talep ediyoruz. Ayrıca yeni İskilip yolu ile çevreyolu bağlantısında bir kavşak çalışması yapılması gerekiyor. Burada kamulaştırma çalışmasını belediye olarak gerçekleştirdik. 18’inci Madde uygulaması da belediye meclisinden geçti. Buradaki işlemimizi birkaç ay içerisinde tamamlamış olacağız” dedi.

FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ’NDE ‘DEMİR BARİYERLER KALDIRILSIN’ ÖNERİSİ

Başkan Aşgın, Mimar Sinan Mahallesi ve Gülabibey Mahallesi sakinlerinin Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki demir bariyerlerin kaldırılmasıyla ilgili talebini de Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov’a aktardı. Aşgın, “Mimar Sinan Bölgesindeki demir bariyerlerin kötü bir görünüm ortaya koyuyor. Biz burada orta refüjde yeşillendirme çalışması yaparak şehir estetiğini sağlamak istiyoruz. Ayrıca Fevzi Çakmak Caddesi’nin şehir içinden geçen kısmında sürekli kazalar yaşanıyor. Döner kavşak yapmak için karayollarının onay vermesini bekliyoruz” dedi.

SİLOV: “İŞBİRLİĞİ HALİNDE YAPACAĞIZ”

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov da hazırladığı sunum için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Silov “Sayın Başkanım, güzel bir çalışma yapmış. Talepleri ekibimizle birlikte madde madde değerlendirerek ne yapılması gerekiyorsa işbirliği halinde yapacağız” dedi. (Haber Merkezi)