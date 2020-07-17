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“Çorum’a verilen sözlerin hepsi unutulmuş”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Gençlik Politikaları Başkanı Mustafa Göze ile Ticaret Politikaları Başkanı Mustafa Mente, Çorum İl Teşkilatını ziyaret ederek gündeme dair açıklamalarda bulundular.

Güncel 17.07.2020, 21:40
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“Çorum’a verilen sözlerin hepsi unutulmuş”

İl yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Gençlik Politikaları Başkanı Mustafa Göze, Çorum’a oy devşirmek amacıyla hep söz verildiğini ancak seçimler geçince sözlerin yerine getirilmediğini belirterek bunun milletvekillerinin suçu olduğunu dile getirdi.

Çorum’a polis okulu, havaalanı, trenyolu, acemi birliği gibi sözlerin verildiğini ancak bu sözlerin yıllardır yerine getirilmediğini belirten Göze, liyakatsiz kadrolarla oy almanın yolunu bulmuşlar ancak yönetmenin yolunu bulamamışlar bu liyakatsiz yöneticilerden kurtulmak gerekir” dedi.

Gelecek Partisi’nin 7 ay önce 152 kurucu ile yola çıktığını ve kurucular arasında her etnik kökenden bulundukları yerlerde söz sahibi insanlar bulunduğunu dile getiren Göze, partinin programı oluştururken de tüm kesimlerin mutabık kalacağı ortak bir akılla oluşturulmaya çalışıldığını, programın merkezine önce insanı koyduklarını vurguladı.

Gelecek Partisinin yapıcı muhalefet ekseninde hareket ettiğini belirten Göze, “Güzel işlere güzel, yanlışlara yanlış diyerek çözüm önerileri sunuyoruz. Partide ilk defa uygulanan bir sistemimiz var. Her bakanlıkta bir politika izleme kurulumuz var. Bu kurullar problem gördükleri yerde müdahale ediyorlar” dedi.

Ekonomik krizin ilerlediği süreçte çözüm önerileri ürettiklerini ve bunu hükümete ilettiklerini belirten Göze, hükümetin ise bu önerileri dikkate almadığını dile getirdi. Hükümetin kendi içinde karmaşa yaşadığını belirten Göze, “Sağlık bakanlığı açıklama yapıyor akşam sokağa çıkma yasağı ilan edileceğinden haberi yok. İçişleri Bakanı twitter üzerinden istifa etmeye çalışıyor. Böyle bir yönetim krizi ile karşı karşıyayız ne ekonomiyi ne iç ne de dış işlerini yönetebiliyorlar. Liyakatsiz kadrolar ile dolu bir sistem var. Gelecek partisi bu çarpık başkanlık sisteminin değişmesini gerektiğini savunuyor. Liyakatsiz kadroların bir an önce bertaraf edilmesi ve kamuda liyakat esasına göre yerleştirme yapılması düşüncesini taşıyor” dedi.

İktidar partisinin yola çıktığı argümanları ile arasına uçurumlar koyduğunu dile getiren Mustafa Göze, “Ak Parti demokratikleşme özgürleşme ve kalkınmaya yönelik politika yapmış bir partiydi ancak son 3-4 yılda bunun tersi yönde hareket etmeye kalktı. Genel başkanımız bu konuları dile getirdi ve bir manifesto paylaştı Ak Parti’de bunlar yanlış gidiyor dedi. Dikkate alınmadığı gibi ihraç istemi yapıldı genel başkanımız da istifa etti. Gelecek Partisi son günlerde yok olmaya başlayan demokratik teamülleri ve kaybolan yargı bağımsızlığını korumak, ekonomik refahın yükselmesi için yola çıktı. Ülke uçuruma doğru giderken önüne geçmek amacındayız, memleketin fişi çekiliyor. Bunu vatana millete bir borç olarak bildik. Türkiye demokrasisi ciddi bir yol ayrımındadır. Hamasi söylemlerle oy devşiren partilerin önüne geçilmesi bu ülkenin yeniden kalkındırılması gerekir. Her türlü planımız hazır isterlerse baskın seçim yapsınlar her zaman hazırız ne bir partinin devamı ne de bir partiyi devirmek için kuruldu. Kutuplaşma statükoculuk ve antidemokratik uygulamaları önlemek için kuruldu.

Çoruma polis okulu denmiş, havaalanı denmiş acemi birliği denmiş demiryolu denmiş yerine getirilmemiş. Seçime kadar vaat verilmiş sonra bırakılmış bu Çorum milletvekillerinin suçudur. Liyakatsiz kadrolarından oy almanın yolunu bulmuş ancak yönetmenin yolunu bulamamış yöneticilerden kurtulmamız lazım” dedi. (Haber Merkezi)

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