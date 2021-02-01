“Çorum’a Türkiye’ye örnek, modern bir site kazandırılıyor”

Çorum’a Türkiye’ye örnek bir sanayi sitesini kazandırmak istediklerini ve bunun içinde yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla birlikte gece-gündüz demeden yoğun bir tempoda çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Mustafa Fındıkcı, Çorumlu esnafa sosyal donatılarıyla beraber modern ve çağın gerektirdiği şartlarda uygun yeni işyerlerini biran önce tamamlamanın gayreti içinde olduklarını vurguladı. Fındıkcı, özellikle pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara rağmen çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Son zamanlarda çalışmaların ağırlığını oluşturan Hurdacılar Sitesi’nde çalışmaların sonuna gelindiğini bildiren Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, 2021 yılı içerisinde altyapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Hurdacılar Sitesi’nin sahiplerine tesliminin yapılabileceğini açıkladı.

Hurdacılar sitesindeki çalışmaların sonuna gelindiğini belirten Başkan Fındıkcı 190, 191, 192 ve 193 nolu adalarda mevsim şartlarının müsaade ettiği doğrultuda hafriyat çalışmalarının devam ettiğini, bazı adaların ise çatı kapatma işlemlerine başlanıldığını söyledi.

Oldukça geniş bir alana sahip olan inşaat alanında ayrıca dolgu ve stabilize çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Başkan Mustafa Fındıkcı, Kooperatif ortaklarının menfaatini her zaman gözettiklerini, bu doğrultuda işlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi için de banka kredileri konusunda yaptıkları girişimlerin neticelendiğini vurguladı.

Halk Bankası ile yapılan kredi anlaşma neticesinde 25 milyon TL kredinin onaylandığını müjdeleyen Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, Kredinin kullanılmasında büyük destek veren AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’a, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Fındıkcı, sağlanan kredinin inşaatın durmadan ilerlemesi ve işyerlerinin hızlı bir şekilde yapılmasına katkı sağlanacağını dile getirdi.

Kooperatif yönetim ile birlikte tüm mesailerini kooperatif üyelerine kazandıracakları yeni işyerlerine harcadıklarını kaydeden Fındıkcı, “Bizim amacımız esnafımıza ve Çorum’a Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden birini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda ben ve arkadaşlarım yoğun çaba sarf ediyoruz. Bizlere güven duyan tüm kooperatif üyelerimize ve ilgi alakasını esirgemeyen esnaf ve sanatkârlar ile Çorum halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. (Haber Merkezi)