Çorum'a Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak

AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın geçtiğimiz yıl açıkladığı Çorum'a Polis Moral Merkezi projesi ile ilgili ilk adım atıldı.

Konu ile ilgili olarak Çorum'a gelen İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Vali Mustafa Çiftçi ve milletvekilleri ile birlikte Polis Moral Eğitim Merkezi'nin yerinde incelemelerde bulundu.

İl Başkanı Ahlatcı; Yapılan inceleme sonrası Çorum'a gelen heyet bir rapor hazırlarken, Polis Moral Eğitim Merkezi kısa sürede projelendirilerek ihaleye çıkacak.



Heyet ayrıca Merkez Karakolu ve Eski Çarşı Karakolu'nda incelemelerde bulundu.

Ahlatcı; AHL Park'ın yanındaki Eski Çarşı Karakolu'nun yıkılması planlanırken, Bahçelievler'deki Karakolu'un da Kız Meslek Lisesi karşısındaki eski binasına taşınacağı söyledi. İncelemeleri Emniyet Müdürümüz Mehmet Gülser, AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Erhan Akar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Fatih Temur ile birlikte yaptık ve takipçisi olacağız.



