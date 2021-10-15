Çorum’a özgü organik unlu mamuller revaçta

“Sarıcalar Yufka ve Unlu Mamuller” markası, giderek daha aranır ve tercih edilir oldu.

Sarıcalar’ın kendi üretimi baklava, su böreği, tel kadayıf, mantı, kurabiye çeşitleri, yufka ekmek, böreklik yufka, erişte, çorbalık, kıtır, tarhana, hingal, kuru mantı, çörek, poğaça, simit, yanıç, pizza, katmer, kete, kol böreği, tereyağlı el açmalar ve ekmek kadayıfı, tüketicilerin büyük beğenisini kazanıyor.



İşyerinde ayrıca, keçi, manda, inek sütü, manda kaymağı, tereyağı, domates-biber salçası, kuru patlıcan, biber, kabak, acı biber, dolmalık, el yapımı zeytinyağlılar, incir tatlısı, nohuttan yoğurt mayası bulunuyor.

Sarıcalar’ın Eşref Hoca Caddesi’nde 2, Fatih Caddesi ve Bahçelievler’de birer şubesi hizmet veriyor.

Nesrin Sarıca, organik el yapımı ürünlerle daha fazla şubeler açmayı ve Çorum mutfağını dünyaya tanıtmayı arzu ettiklerini söylüyor.

(Uğur GÖRKEM)

