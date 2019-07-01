“Çorum’a küresel bir barış ödülü kazandıralım”

Çorum’da Hitit Üniversitesi tarafından geçtiğimiz yıllarda Binali Yıldırım’ın da katılımıyla Kadeş Barış ödüllerinin verilerek Uluslararası Kadeş Barış Sempozyumu düzenlendiğini hatırlatan Belediye Başkanı Aşgın bu tür etkinlikleri de geleneksel hale getirilerek küresel boyuta taşınmasının ilimizin imajına katkı sağlayacağını vurguladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde düzenlediği toplantı ile 36. Hitit Fuar ve Festivali’nin programını açıklayan ve bazı soruları yanıtlayan Belediye Başkanı Aşgın, seçim öncesi verdiği sözü kısa sürede yerine getirdiğini, festivalin ilimizin ortak paydası olduğunu, gelecek yıllarda daha da kapsamlı hale getirileceğini açıkladı.

ÇORUM, SİVAS VE BAŞBAĞLAR’I ANDI

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Özbayram, Atlas Fuarcılık sahibi Fevzi Atasagun, bazı işadamlarının da katıldığı toplantıda Çorum olaylarının yıldönümü olması nedeniyle açıklamalar yapan Başkan Aşgın, 57 kişinin hayatını kaybettiği Çorum olaylarına sebebiyet verenleri lanetlerken, Sivas ve Başsağlar’da yaşanan katliamları da kınadığını dile getirdi. Aşgın, “Buna sebep olanları Allah’a havale ediyorum. Şehrimizdeki sevgi ve kardeşlik ortamını artık kimse bozamayacak ve bozdurmaya da fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

“BARIŞ VE SEVGİDEN YANA OLMALIYIZ”

Sevginin, barışın kardeşliğin konuşulacağı ve buna en layık illerden birinin Çorum olduğuna dikkat çeken Aşgın, Kadeş Antlaşmasının yapıldığı Çorum’dan tüm terör örgütlerine seslenerek, “Terör ile bir yere varılamaz. Barıştan, sevgiden yana olunmasını istiyorum. Bu tür olayları anarken bir daha olmamasını temenni ediyorum” dedi.

Belediye Başkan adaylığı sürecinde kendisine en çok sorulan sorulardan birinin de Hitit Fuar ve Festivali olduğunu, ‘millet ne diyorsa o olsun’ düşüncesiyle hareket ederek kısa sürede festivali yeniden organize ettiklerini, terör olayları nedeniyle 2015’ten beri yapılmayan festivalin 12-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

“FESTİVAL ORTAK PAYDA”

Hitit Fuar ve Festivali’nin Çorum’un ortak paydalarından biri olduğunu, Çorumluların bu şehirde sevgiyle, kardeşlikle, barış içerisinde yaşadığını ifade eden Başkan Aşgın, “Biz şehrimizi 263 bin nüfusuyla ve 15 mahallesiyle bir ve beraber görüyoruz. Hemşehrilerimiz arasındaki sevgi ikliminin daha fazla olması için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

KÜRESEL BARIŞ ÖDÜLÜ HEDEFİ

Festival ile ilgili bilgi verdikten sonra gelen soruları yanıtlayan Belediye Başkanı Aşgın, Kent Meydanı’na verilecek isim ve eksikleri konusundaki soru üzerine eksiklerin kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Festivalin ulusal ölçekte tanıtıma büyük katkı sağladığı ve bu kapsamda geçmişte Kadeş Barış Ödülü verildiğinin hatırlatılması üzerine söze devam eden Aşgın, ilimize bir kongre merkezi kazandırma yolunda çalışmaların sürdüğünü, Hitit Üniversitesi’nin Kadeş Barış Ödülü’nü küresel boyuta taşıma hedefi ile çalışmalarının süreceğini, Kent Meydanı’na “Kadeş Barış Meydanı” isminin verilmesini kendisinin de istediğini ancak kararı Belediye Meclisi’nin vereceğini bildirdi.

(Volkan SINAYUÇ)