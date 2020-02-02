“Çorum’a hizmet için büyük çaba harcıyoruz”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile birlikte bir restoranda basın kuruluşlarının yönetici ve temsilcileriyle biraraya gelen Ahlatcı, 1 yıllık İl Başkanlığı döneminde yaptıkları çalışmalar ve önlerindeki hedefleri tek tek açıkladı.

Avrupa Parlamentosu’nda bir Yunan milletvekilinin Türk Bayrağı’na yaptığı saygısızlığı kabul etmelerinin mümkün olmadığını açıklayarak sözlerine başlayan ve daha sonra Elazığ’da yaşanan depreme değinerek ülke genelinde yapılan yardımlarda Çorum’un ilk 5-10 il arasında yer almasından gurur duyduğunu dile getiren Yusuf Ahlatcı, AK Parti’nin 22 Şubat’ta başlayacak olan kongre sürecine de değindi.

17 Ocak’ta il başkanlığının ilk yılının dolduğunu vurgulayarak bugüne kadar Çorum’a gelen Bakan ve Bakan Yardımcıları ile Ankara’da görüşmeler yaptıkları isimleri kamuoyu ile bir kez daha paylaşan Yusuf Ahlatcı, göreve geldikten sonra öncelikleri demiryolu, havaalanı, hastane, acemi birliği ve adliye binası olarak belirlediklerini ve bu hizmetleri ilimize kavuşturma adına yoğun bir mesai yürüttüklerini vurguladı.

Zaman zaman diğer siyasi partilerin yetkililerinin havaalanı ve demiryolu ile ilgili yaptığı eleştirilere yanıt veren Ahlatcı, “Hayatları boyunca siyasi jargonlarında hizmet olmayan, ilimize bir çivi bile çakmayan bazı siyasi partilerin Çorum’daki temsilcilerinin açıklamaları hepimizi şaşırtmıştır. Bunu yaklaşmakta olan kongre sürecine veriyorum, çok da ciddiye almadığımı söylemek istiyorum” dedi.

Çorum'da öncelikli hedeflerinin havalimanı, demiryolu, acemi birliği, adliye ve hastane olduğunu anlatan Ahlatcı, “Sağlık Bakanlığı ile ilgili yaptığımız en son görüşmede yapılması planlanan devlet hastanesi ile ilgili raporun beklendiğini öğrendik. Temel bir ihtiyaç olan 220-250 yataklı hastaneyi Çorum’a kazandıracağız. Adliye sarayımızın yanına ek binası konusunda Belediye ile yapılan görüşmeler sonucu imar düzenlemesi yapıldı. Adalet Bakanlığı ile yapılacak görüşmede tip projeyi belirleyerek en kısa sürede kazmayı vuracağız. Acemi birliğiyle ilgili önümüzdeki hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir görüşme daha yapılacak. 292 kilometre uzunluğundaki Samsun, Çorum, Amasya, Kırıkkale arasında 200 kilometre hızına uygun çift hatlı elektrikli demiryolu projesi 3 etap halinde başladı. Kırıkkale-Delice- Çorum arasındaki 100 kilometrelik bölümde proje çalışmaları tamamlandı. Samsun-Merzifon ve Merzifon-Çorum arasındaki proje çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar 2020 yılı sonunda tamamlanacaktır. Hızlı tren ve yük taşımacılığına yönelik proje çalışması tamamlanacak. Ondan sonraki süreçte yapım aşamasına geçilecek. 2021 yılından itibaren inşaat ihalesi yapılarak tren çalışmalarımız başlayacak” diye konuştu.

Çorum’da havaalanı ile ilgili bir çalışma olmadığını bildiklerini, bazı siyasilerin bir çalışma yokmuş diyerek sanki kendilerinin var dediği algısını oluşturarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını bildiren İl Başkanı Ahlatcı, “Biz bir çalışma olmadığını zaten biliyor ve bölgedeki tüm illerde olması sebebiyle neden yok olduğunu sorguluyoruz” diye konuştu.

Kongrelerini dahi tiyatro salonlarında yapan bazı partilerin AK Parti’ye, milletvekillerine dil uzatmalarına il başkanı olarak müsaade etmeyeceğini kaydeden Ahlatcı, “Hayatları boyunca siyasi jargonlarında hizmet olmayan, Türkiye’de çakılmış bir çivileri olmayan, temel atmama törenleri ile övünen siyasi partileri ciddiye almıyorum. Biz Çorum’da teşkilatımız, belediyemiz ve milletvekillerimizle birlikte Çorum’a hizmet etmeye çalışıyoruz. Saydığımız hizmetleri yaparsa yine AK Parti yapacak. Biz bu hizmetleri kendimiz için istemiyoruz. Büyük Çorum için istiyoruz. 3 tünel için 450 milyon TL kaynak ayıran, Çorum-Osmancık yolunu yapan bir hükümet 150-200 milyon TL maliyeti olan havaalanını, demiryolunu Çorum’dan esirgeyecek değil. Bu konuda başta Ahmet Sami Ceylan vekilimiz olmak üzere tüm milletvekillerine ve teşkilat mensuplarına destekleri için teşekkür ediyorum. Çorum’un ihracatı 1 milyar 500 milyon doları buldu. Cumhurbaşkanımız 1 milyarı geçin benden ne isterseniz isteyin demişti. Biz de Cumhurbaşkanımızdan isteyeceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)