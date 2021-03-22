“Çorum’a havalimanı gereksiz” diye düşünenlere ithaf olunur!

HAVALİMANI OLMADAN, SANAYİ KENTİ DE OLUNMUYOR, KÜLTÜR VEYA SPOR KENTİ DE

Çorumlu sanayici ve işadamları ile konuşun; hemen hepsinin bir anısı vardır “çok önemli bir iş insanını, Çorum’a yatırım veya iş ortaklığı için gelmeye ikna ettiğine, ama Çorum’da havalimanı olmadığını öğrenince gelmekten vazgeçtiğine” ilişkin…”Yakınımızda havalimanı var” demenin de bir faydası olmuyor, “Çorum’da havalimanı var mı, yok mu?” ona bakılıyor.

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Türkiye Kupası finali, Mayıs ayında tarafsız bir sahada oynanacak. Çorum Stadı da, daha geçtiğimiz günlerde “Dünyanın En İyi Statları” sıralamasında 5’inciliği aldı. Çorum’un yanısıra Türkiye’yi de “futbol adına” onurlandıran bir unvan... Ve dedik ki, Kupa Finali bu unvana sahip Çorum’a verilemez mi?

Spor yazarı arkadaşımız Hüseyin Aşkın, 19 Mart Cuma günü “Kupa finali Çorum’a yakışır” manşetimizin ardından çeşitli görüşmeler yaptı. Çorum ASKF Başkanı Sefer Kurtaran da, -deyim yerindeyse- durumdan vazife çıkararak Konfederasyon Başkanı, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez’e manşetimizin kupürünü gönderip telefonla görüştü. Ali Düşmez, o sırada yanında bulunan Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş’le de bu önerinin değerlendirmesini yaptıktan sonra şöyle dedi:

“Milli maçlar ve lig takvimi çok sıkışık. Hafta arasında da maçlar oynandığı için takımlar yorgun düştü. Çorum’da da havalimanı yok. Dolayısıyla, Türkiye Kupası finalinin Çorum’a verilmesi çok zor. İleriki günlerde Çorum’da bir başka önemli futbol maçını organize edelim. Sözümüz olsun.”

“Merzifon’da var ya, Çorum’a havalimanı gerekmez” diyenler, buna ne diyecekler? Kupa finali Çorum’da oynanmış olsa, Çorum’un tanıtımı adına nasıl büyük kazanımlar sağlanır, düşünebiliyor musunuz? Yıllardır özlemini çektiğimiz “spor kenti Çorum” hedefine yönelik, nasıl psikolojik bir artı olur ve Çorum Futbol Kulübü’nün önce 1. Lig’e, sonra Süper Lig’e çıkışı, Çorum’un algısını nasıl değiştirir hesap edebiliyor musunuz?

Anlamak istemeyenlere inat, anlatmaya devam edeceğiz ki; Çorum kendi havalimanına sahip olmadıkça “sanayi kenti” de olamaz, Hitit uygarlığının mirasına sahip olarak bölgesel “kültür başkenti” de, “spor kenti” de…Kendi ideolojik ağırlıklarını korumak ve bireysel-grupsal egolarını tatmin etmek isteyenler, Çorum’un küçük kalmasından mutlu olabilirler, ama Çorumlu’nun yararı, çıkarı, Çorum’un büyümesinde, ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan güçlenmesindedir. Zaten tersi, dinamizmini kaybetmiş bir “emekli kenti”ne dönüşmektir.

Türkiye’de son derece isabetsiz “havalimanı” yatırımları var, doğru. Ama bu yanlışların faturası, Anadolu’nun ortasında sanayileşme hamlesini başlatmış, özverili ve girişimci Çorum insanına çıkarılamaz. Hesabının, kamu kaynaklarını hovardaca kullananlara, siyaseten “kıyak” yapıyorum diye milyonları, milyarları batak projelere yatıranlara sorulması gerekir.

Ve şunu da eklemek isterim ki; yorulacağımı, bıkıp usanacağımı sananlar yanılıyorlar, ben Çorum’un doğrularını söylemekten, hak ettiklerini istemekten yılmayacağım.

