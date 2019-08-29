“Çorum’a en çok barış ve kardeşlik yakışıyor”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği, “Yaz kursu sonu etkinlikleri” düzenledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, İş Kur İl Müdürü Ali Şahan, Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül, CHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özdel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, bilimsel, demokratik, laik bir eğitimin verilmesi gerektiğini ifade etti. Uygulamalı ve görsel eğitimin yanında tarihi mekanların ve göreneklerin de eğitimlerde çocuklara öğretilmesi gerektiğini belirten Aksoy, bunlar yapılırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyularak zorunlu din derslerinden vazgeçilmesi ve dini eğitimin ailelere bırakılması gerektiğini kaydetti.

Cemevlerine bir an önce yasal statünün tanınması gerektiğini dile getiren Aksoy, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği olarak çocuklara yaz boyunca müzik, matematik, bilgisayar, İngilizce ve folklor kursları verdiklerini, 200 kadar öğrencinin katıldığı bu kurslarda verilen eğitim sayesinde gençlerin güzel alışkanlıklar kazanıp kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında aynı türküler ve güzelliklerin paylaşıldığını, muhabbet varken kavga etmenin gülmek varken surat asmanın anlamının olmadığını söyledi. “Bu kadar güzellik içinde siyaset hiçbir şey. Önemli olan muhabbet iklimi” diyen Başkan Aşgın, konuşmasında şunları dile getirdi: “Çorum Belediyesi olarak tüm camianın emrindeyiz. Hangi sokağa hangi caddeye hizmet gitmesi gerekiyorsa hesap kitap yapmadan adil olmak koşuluyla elimizden geleni yapıyoruz Allah’ın izniyle daha iyisini yapacağız. Kent Meydanına Kadeş Barış Meydanı ismini de koyduk. Bu şehre en çok barış ve kardeşlik yakışıyor.”

Yapılan konuşmaların ardından İşkur, Halk Eğitim Merkezi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Alevi Kültür Merkezi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen kurslarda başarılı olanlara sertifikaları verildi.

Etkinlikte ayrıca folklor gösterileri ve semah ekibi sahne aldı. Fikret Özpolat ve Emine Özten yönetimindeki koroların türküler seslendirdiği etkinlikte son olarak seslendirdiği türkülerle birçok insanın beğenisini toplayan Oğuz Boran sahne aldı. Boran seslendirdiği türkülerle büyük beğeni kazandı.

(Erkan BAYATLI)