Çorum’a da İdare ve Vergi Mahkemesi Başkanı atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından yayınlanan 2021 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kurumun internet sitesinde yayınlandı. Kararnameye göre adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplamda 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

HALİL KOÇ KUTLADI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, “Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamladık. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim, Hayırlı olsun. Kararnamemiz 2582 Adli, 488 İdari Yargı mensubunu kapsamaktadır. Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 23.59'a kadar UYAP personel ekranından "Hâkim Savcı Atanma Talep Formu" başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir. Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır” dedi.

26 KENTE BAŞSAVCI

Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

ÇORUM’DAN GİDENLER

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin kararnamesi ile Çorum’dan giden ve gelen hakim ile savcıların isimleri ise şu şekilde açıklandı: Kararname ile Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Ertan Balıkesir İdari Mahkemesi Başkanlığı, Çorum Vergi Mahkemesi Başkanı Rıdvan Genç İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği, Çorum İdare Mahkemesi Üyesi Hasan Çakır İzmir İdare Mahkemesi Üyeliği, Çorum Vergi Mahkemesi Üyesi Mehmet Serdar Sarıoğlu Muğla Vergi Mahkemesi Üyeliği ve Çorum Vergi Mahkemesi Üyesi Arif Genç ise Antalya Vergi Mahkemesi üyeliğine atandı. Ayrıca Sungurlu Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken Aksaray Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Çorum Hakimi Gonca Erkek Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği, Çorum Hakimi Hacı Erkek Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği, Çorum Cumhuriyet Savcısı Osman Deniz Şahingöz İzmir Cumhuriyet Savcılığı, Çorum Hakimi Tuğba Türker Şenliler Adana Hâkimliği, Çorum Hakimi Güler Yazıcı Yıldırım Samsun Hâkimliği, Çorum Cumhuriyet Savcısı Murat Bahadır Samsun Cumhuriyet Savcılığı, Çorum Cumhuriyet Savcısı Muhammed Kutluhan Şenliler Adana Cumhuriyet Savcılığı, Çorum Hakimi Ahmet Yasin Aradici Gaziantep Hâkimliği, Çorum Hakimi Fatma Sena Temel Gaziantep Hâkimliği, Çorum Hakimi Havva Demir Egin Diyarbakır Hâkimliği, Çorum Cumhuriyet Savcısı Hilal Demir Elmalı Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı, Alaca Cumhuriyet Savcısı Melike Bedirhan Kolutek İslâhiye Cumhuriyet Savcılığı, İskilip Hakimi Mehmet Öztürk Boğazlıyan Hâkimliği, İskilip Cumhuriyet Savcısı Sümeyye Tekin Erciş Cumhuriyet Savcılığı, Osmancık Hakimi İlknur Ucucelik Bakırköy Hâkimliği, Osmancık Cumhuriyet Savcısı Ceyhun Ayvazoğlu Nazilli Cumhuriyet Savcılığı, Osmancık Hakimi Elif Özge Küçüköz Ayvazoğlu Nazilli Hâkimliği, Osmancık Hakimi Büşra Doğan Osmaniye Hâkimliği, Sungurlu Hakimi Şaziye Burcu Koşan İstanbul Hâkimliği, Sungurlu Hakimi Nigar Hilal Bayram Çerkezköy Hâkimliği, Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken Aksaray Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği. Sungurlu Hakimi Berna Boyrazoğlu Yelken Aksaray Hâkimliği, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şevket Kuyruk Kozan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Sungurlu Hakimi Murat Koşan İstanbul Hâkimliği, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çetiner Siirt Cumhuriyet Savcılığı, Bayat Cumhuriyet Savcısı Başak Öztoprak ise Çal Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

ÇORUM’A GELENLER

Kararname ile Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Zeynet Bulut Çorum İdare Mahkemesi Başkanlığı, Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi Oğuz Alp Asarlıoğlu Çorum Vergi Mahkemesi Başkanlığı, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi Kamil Bulut Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği, Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi Yavuz Yelen Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Fatih Öksüz Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği ve Mersin İdare Mahkemesi Üyesi Tuğrul Oflaz Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği’ne getirildi. Ayrıca Adalet Müfettişi Emrah Özsoy Çorum Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay Tetkik Hakimi Müge Bingöl Çorum Hâkimliği, İstanbul Hakimi Yunus Emre Bilgili Çorum Hâkimliği, Siverek Hakimi Serap Savaş Turan Çorum Hâkimliği, Sinop Hakimi Kamil Hecin Çorum Hâkimliği, Siverek Cumhuriyet Savcısı Fatih Gürkan Turan Çorum Cumhuriyet Savcılığı, Demirköy Hakimi Gizemnur Utku İskilip Hâkimliği, Kırıkkale Hakimi Murat Cirit Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Erzincan Cumhuriyet Savcısı Ömer Erbiz Sungurlu Cumhuriyet Savcılığı, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kırıkkale Hakimi Ece Nur Gürlek Cirit ise Sungurlu Hâkimliği’ne atandı.

(Haber Merkezi)

