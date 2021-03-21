“Çorum’a bir başka maç verelim”

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran da, gazetemizi ziyaret ederek önerimizi takdirle karşıladığını ve bu konuda üzerine düşen her girişimi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Sefer Kurtaran, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili de olan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez’i telefonla arayarak, gazetemizin kupürünü paylaştı ve bu öneri ile ilgili desteğini istedi.

O anda Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş’le birlikte olan Ali Düşmez, konuyu Şenol Güneş’e de iletti. Ali Düşmez, konuyu Güneş’le de değerlendirdikten sonra, milli maçlar ve lig maçları takviminin çok sıkışık olduğunu, takımların yorulduğunu belirterek, Çorum’da da havalimanı olmadığı için kupa finalinin Çorum’a verilmesinin kolay olmayacağını ifade etti ve Çorum’a başka bir önemli futbol maçı sözü verdi.

(Hüseyin AŞKIN)

