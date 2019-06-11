Çorum’a beklenen turist sayısı 138 bin

Turizm Komisyonu Başkanı Kemal Özönal, yaptığı açıklamada Çorum’un; başta arkeoloji ve tarih olmak üzere doğa, spor, inanç ve sağlık alanında turizm potansiyeli olduğunu ulusal düzeyde tüm bu alanlarda Çorum’a turist çekmek üzere altyapı ve tanıtım çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Çorum’da ziyarete açık 3 müze ve iki ören yeri bulunduğunu, bu müze ve ören yerlerini 2016 yılında 93.220 kişi, 2017 yılında 84.977 kişi, 2018 yılında 111.694 kişi ziyaret ettiğini dile getiren Özönal, 2018 yılında müzelerimizi ziyarete gelen kişilerin %9,35 ‘ini yabancı uyruklu turistlerin oluşturduğunu belirtti.

Çorum’da konaklama tesislerinden 2016 yılında 1755.725 kişi, 2017 yılında 215.432 kişi ve 2018 yılında ise 190.566 kişi kaldığını hatırlatan Turizm Komisyonu Başkanı Kemal Özönal, “2018 yılında ilimizdeki tesislerde konaklayan yabancıların oranı % 2,16 düzeyindedir.

2019 yılında ilimize gelebilecek yabancı turist sayısı %10 tahmin edilmektedir. Yerli turist olarak tahmini 125.400 kişi beklenmektedir.

İl merkezimizde turistlerin ilgisini çekebilecek İsmet Eker Kırsal Yaşam Müzesi, Kent Müzesi, Çorum Kalesi, Veli Paşa Hanı gibi projeler tamamlandığında ve alternatif zaman geçirebilecek yerler çoğaldığında gelen turistlerin ilde konaklama süreleri artacak ve turizm gelirleri ilimiz ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır. Boğazkale İlçesinden çıkartılan tarihi eserler Boğazkale Müzesinde, Alacahöyük’ten çıkartılan tarihi eserler Alacahöyük Müzesinde sergilenmektedir. Ancak Ortaköy İlçesinde çıkartılan tarihi eserler Çorum Müzesinde sergilenmektedir. Ortaköy İlçesine bir müzenin yapılması halinde oradan çıkan tarihi eserler Ortaköy Müzesinde sergileneceğinden, Ortaköy İlçesine gelen turist sayısına olumlu yönde etkileyecektir” dedi.

(Erkan BAYATLI)