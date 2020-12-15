Çorum’a 47 yıl hizmet etmişti

Bodrum Gümüşlük’te hayatını kaybederek vasiyeti üzerine oraya defnedilen Uzm.Dr. Emin Temizkan’ın kaybı Çorum’da büyük üzüntü yarattı. 90 yaşındaki Dr. Temizkan’ın, Bodrum Acıbadem Hastanesi’nde geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra yoğun bakımda hayatını kaybettiği öğrenildi. Eski Başhekim, Radyoloji Uzmanı Dr. Temizkan, Çorum’a hekim olarak 47 yıl hizmet etmişti.

Çorum Devlet Hastanesi ve Çorum Özel Hastanesi eski Başhekimlerinden, Emekli TabipYarbay, Radyoloji Uzmanı Dr. Emin Temizkan’ın vefat haberi, kendisini tanıyanlar ve dostları arasında üzüntü yarattı.

Muazzez Temizkan’ın eşi, Nesligül ve Zafer Temizkan’ın babaları olan Uzm.Dr. Emin Temizkan (90), Bodrum Gümüşlük’te rahatsızlanması üzerine Bodrum Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alındı ve bağırsak ameliyatı oldu. Ameliyatı atlatan Dr.Temizkan, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Dr. Temizkan’ın cenazesi, askeri törenle Gümüşlük Karakaya Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Antakya doğumlu olan Dr. Temizkan, hekim olarak Çorum’a 47 yıl hizmet etti.

Muazzez Temizkan, 44 yıllık eşi Emin Temizkan’ın vasiyeti üzerine Gümüşlük’te toprağa verildiğini bildirdi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Dr. Emin Temizkan, eşi Muazzez, kızı Nesligül ve oğlu Zafer Temizkan…

Dr. Temizkan Bodrum Gümüşlük’te askeri törenle ebedi istirahatgâhına uğurlandı.