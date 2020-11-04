Çorum’a 47 sağlık personeli atanıyor

Hafta yoğun bir programla sonunu Çorum’da geçiren AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, TBMM’deki mesaisinin yanısıra Ankara’da bazı bakanlıklar nezdinde de Çorum’a hizmet ve yatırım kazandırılması konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Görüştüğü bakanlıklardan birinin de Sağlık Bakanlığı olduğunu anlatan Milletvekili Ceylan, Sağlık Bakan Fahrettin Koca ile daha önce yaptığı görüşme sırasında Çorum’daki sağlık kuruluşları için eksik olan yardımcı sağlık personeli kadrosu talep etiklerini hatırlattı.

Kendisine verilen bilgiler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nın Çorum’da KPSS ile 2020/2 döneminde 47 sözleşmeli yardımcı sağlık personeli alımı yapacağını bildiren Ceylan, yapılacak atamaların branşlarını da açıkladı.

Çorum’a bir Diyetisyen, 5 Ebe, 16 hemşire atamasının yapılacağını bildiren Ceylan, 11 ilk ve acil yardım, 4 tıbbi sekreter, 2 anestezi sağlık teknikerinin yanısıra 1’er de Sağlık Fizikisi, Laboratuvar memuru, Röntgen memuru, Tıbbik sekreter, Eczana teknikeri, fizik tedavi sağlık teknikeri, Laboratuvar teknikeri ve röntgen teknikeri alınacağını duyurdu.

Milletvekili Ceylan, toplamda da 47 yardımcı sağlık personelinin Çorum’da göreve başlayacak olmasının pandemi sürecinde son derece zor şartlar altında ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının yükünü bir nebzede olsa hafifleteceğini dile getirdi.

Çorum’un sağlık alanında sorunsuz bir kent olması için çalıştıklarını söyleyen Milletvekili Ceylan, ataması yapılacak olan personellere yeni görevlerinde başarılar dilerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da taleplerini geri çevirmemesi nedeniyle teşekkür etti.

(Haber Merkezi)