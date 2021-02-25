Çorum’a 24 doktor atanacak
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, ilimize 24 doktor atanacağının müjdesini verdi.
Güncel 25.02.2021, 22:23
27
AK Parti İl Başkanı Av. Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Çorum'a 21 pratisyen hekim ve 3 uzman hekim kadrosu tahsis edildi. Çorum'umuza hayırlı olsun” görüşüne yer verdi.
Yusuf Ahlatcı açıklamasında atamayla ilgili kuranın ise 2 Mart 2021 tarihinde çekileceğini sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
1°
açık