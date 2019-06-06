Çorum’a 16 yeni hakim ve savcı

HSK Yaz Kararnamesi uyarınca Çorum’da da 12 savcı ile 16 hakim başka yerlere atanırken, 6 savcı ve 10 hakimin ise ilimize atandığı açıklandı.

Kararnameye göre başka illere atanan savcı ve hakimler şu şekilde: “Çorum İdare Mahkemesi Başkanı KEMALETTİN ÖZDEMİR Samsun İdare Mahkemesi Başkanlığı; Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı YASİR UĞURER Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı; Çorum Vergi Mahkemesi Üyesi HASAN KUZUCU Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyeliği; Çorum İdare Mahkemesi Üyesi ERDOĞAN ATAR Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği; Çorum İdare Mahkemesi Üyesi YUNUS PEKMEZCİ Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği; Çorum İdare Mahkemesi Üyesi FATİH BAKIRCI İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliği; Çorum Hakimi MEHMET KARATAŞ Yargıtay Tetkik Hakimliği; Çorum Hakimi UĞUR BÜTÜNER Trabzon Hakimliği; Çorum Hakimi ÖZLEM KILIÇ Pazar (Rize) Hakimliği; Çorum Hakimi ÇAĞATAY BULANIK Siverek Hakimliği; Sungurlu Hâkimi BEKİR YÜCEL Hatay Hâkimliği; Sungurlu Hâkimi ÖMER ÇAKIR Malatya Hakimliği; Alaca Hakimi ŞİFA ÇELİK Büyükçekmece Hâkimliği; Osmancık Hakimi YASİN KÜÇÜK Adana Hâkimliği; Osmancık Hakimi Aziz GÜL Ankara Hakimliği; Kargı Hakimi ÖMER BOZKURT Osmaniye Hakimliği; Cumhuriyet Savcısı RAĞIP TEPEDÜZÜ Batman Cumhuriyet Savcılığı; Cumhuriyet Savcısı CEM SAĞDIÇ Isparta Cumhuriyet Savcılığı; Cumhuriyet Savcısı MUSTAFA ÖKSÜZ Isparta Cumhuriyet Savcılığı; Cumhuriyet Savcısı ALİ BİÇER Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı; Cumhuriyet Savcısı SAMİ KILIÇ Pazar (Rize) Cumhuriyet Savcılığı, Osmancık Cumhuriyet Savcısı HASAN HÜSEYİN ALTUNAY Konya Cumhuriyet Savcılığı; Sungurlu Cumhuriyet Savcısı SALİH ÇETİNER Ankara Cumhuriyet Savcılığı; Alaca Cumhuriyet Savcısı ABİDİN ORHUN KUZUGÜDEN Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı; Kargı Cumhuriyet Savcısı KEMAL YAĞBASAN Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı; Sungurlu Cumhuriyet Savcısı AHMET KEMAL AKGÜL Ankara Cumhuriyet Savcılığı; İskilip Cumhuriyet Savcısı BUĞRA TURAN OMUZLU Konya Cumhuriyet Savcılığı; Bayat Cumhuriyet Savcısı FURKAN BUĞRA BİLGİÇ Samsun Kavak Cumhuriyet Savcılığı”

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren HSK 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi’ne göre Çorum ve ilçelerine atanan hakim ve savcıların isimleri ise şu şekilde: Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı MEMDUH CAN ARIKAN Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı; İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi ARİF GENÇ Çorum Vergi Mahkemesi Üyeliği; Sivas Hakimi ŞEVKET KUYRUK Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı; Aydın İdare Mahkemesi Üyesi ZEYNEP ATMACA Çorum İdare Mahkemesi Üyeliği; İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi HASAN ÇAKIR Çorum İdare Mahkemesi Üyesi; Osmancık Hakimi HANDE KÜBRA ÖZCAN Çorum Hakimliği; Ardahan Hakimi MÜRÜVVET DEMİR Çorum Hakimliği; Kastamonu Hakimi ÖZNUR ÇETİN Çorum Hakimliği; Kastamonu Cumhuriyet Savcısı MUAMMER ÇETİN Çorum Hakimliği; Şabanözü Hakimi İLKNUR UCA ÇELİK Osmancık Hakimliği; İslahiye Cumhuriyet Savcısı ENDER AYDOĞAN Çorum Cumhuriyet Savcılığı; Şırnak Cumhuriyet Savcısı SEVİLAY YILDIZ ARIKAN Çorum Cumhuriyet Savcılığı; Bodrum Cumhuriyet Savcısı UFUK ABBAS ULUTÜRK Çorum Cumhuriyet Savcılığı; İzmir Cumhuriyet Savcısı UFUK ABBAS Çorum Cumhuriyet Savcılığı; İzmir Cumhuriyet Savcısı EROL GÜNGÖR Çorum Cumhuriyet Savcılığı; Bünyan Cumhuriyet Savcısı EMİRHAN MISIRLI Çorum Cumhuriyet Savcılığı”

(Volkan SINAYUÇ)