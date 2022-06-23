Çorum’a 16 doktor geliyor
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’a 14 uzman ve 2 pratisyen hekim olmak üzere toplam 16 doktor atamasının yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından 105. DHY kurasının 29 Haziran 2022 tarihinde çekileceğini belirten Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yaptıkları görüşmeler neticesinde Çorum’a 11 tanesi Çorum merkez olmak üzere 16 doktor kadrosunun tahsis edildiğini vurguladı. Tahsisi yapılan doktor kadrolarına atamaların mecburi hizmet kapsamında olacağının altını çizen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kadro ataması yapılacak doktorların Çorum’da görev yapacağını kaydetti.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kura döneminde 1 Uzman Acil Tıp Tabibi, Tabip Gastroentrolojik Cerrahi Uzmanı, Tabip Geriatri Uzmanı,
İç Hastalıkları Uzmanı, Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Romatoloji Uzmanı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı atanacağını belirten Milletvekili Ceylan, ayrıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne bir göğüz hastalıkları uzmanı ile Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’ne Aile tabibi atanacağını vurguladı.
Milletvekili Ceylan, ayrıca ilçe hastanelerine de 5 doktor atamasının yapılacağını bildirdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31