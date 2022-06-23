Çorum’a 16 doktor geliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından 105. DHY kurasının 29 Haziran 2022 tarihinde çekileceğini belirten Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yaptıkları görüşmeler neticesinde Çorum’a 11 tanesi Çorum merkez olmak üzere 16 doktor kadrosunun tahsis edildiğini vurguladı. Tahsisi yapılan doktor kadrolarına atamaların mecburi hizmet kapsamında olacağının altını çizen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kadro ataması yapılacak doktorların Çorum’da görev yapacağını kaydetti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kura döneminde 1 Uzman Acil Tıp Tabibi, Tabip Gastroentrolojik Cerrahi Uzmanı, Tabip Geriatri Uzmanı,

İç Hastalıkları Uzmanı, Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Romatoloji Uzmanı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı atanacağını belirten Milletvekili Ceylan, ayrıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne bir göğüz hastalıkları uzmanı ile Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’ne Aile tabibi atanacağını vurguladı.

Milletvekili Ceylan, ayrıca ilçe hastanelerine de 5 doktor atamasının yapılacağını bildirdi.

