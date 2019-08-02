Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99679
ALTIN
257.484
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7544
EURO
6.1647

Çorum’a 111 sağlık personeli atandı

Sağlık Bakanlığı, 2019/4 KPSS sonuçlarına göre Çorum’a 111 sağlık personelinin atamasını yaptı.

Çorum’a 111 sağlık personeli atandı

Sağlık Bakanlığı, 2019/4 KPSS sonuçlarına göre Çorum’a 111 sağlık personelinin atamasını yaptı.

02 Ağustos 2019 Cuma 23:17
Çorum’a 111 sağlık personeli atandı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın verdiği bilgiye göre, Çorum merkez, İskilip, Osmancık, Alaca, Bayat, Kargı Sungurlu, Uğurludağ, Ortaköy, Mecitözü, Oğuzlar ve Dodurga ilçe hastaneleri, bazı ilçelere bağlı köylerin sağlık evleri, toplum sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerine toplam 111 sağlık personeli ataması gerçekleştirildi.

Sağlık personellerinin dağılımı ise ebe, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, odryolog, pisikolog, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni olarak yapıldı.

İlçe ve köylerin dışında merkez Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ortopedi, patolojik anatomi, elektronörofizyoloji, fizik tedavi branşlarında sağlık teknikeri, fizyoterapist ve hemşire atandı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Program dâhilinde bütün mahallelerde çalışıyoruz”
“Program dâhilinde bütün mahallelerde çalışıyoruz”
Hayvan Pazarı’na ulaşım kolaylığı
Hayvan Pazarı’na ulaşım kolaylığı
Çorum’da araç 172 bin 101’e ulaştı
Çorum’da araç 172 bin 101’e ulaştı
“Vidanjör ücretli olsun” talebi kabul görmedi
“Vidanjör ücretli olsun” talebi kabul görmedi
Hüseyin Özsaraç toprağa verildi
Hüseyin Özsaraç toprağa verildi
Ziraat, konut ve tüketici kredilerini aşağıya çekti
Ziraat, konut ve tüketici kredilerini aşağıya çekti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim