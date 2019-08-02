Çorum’a 111 sağlık personeli atandı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın verdiği bilgiye göre, Çorum merkez, İskilip, Osmancık, Alaca, Bayat, Kargı Sungurlu, Uğurludağ, Ortaköy, Mecitözü, Oğuzlar ve Dodurga ilçe hastaneleri, bazı ilçelere bağlı köylerin sağlık evleri, toplum sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerine toplam 111 sağlık personeli ataması gerçekleştirildi.

Sağlık personellerinin dağılımı ise ebe, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, odryolog, pisikolog, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni olarak yapıldı.

İlçe ve köylerin dışında merkez Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ortopedi, patolojik anatomi, elektronörofizyoloji, fizik tedavi branşlarında sağlık teknikeri, fizyoterapist ve hemşire atandı. (Haber Merkezi)