Çorum ve Samsun valilerinden Mustafa Şimşek’e ziyaret 

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, eğitimci Mustafa Şimşek’in kurucusu olduğu Özel Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Eğitimci Mustafa Şimşek’in kurucusu olduğu Özel Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Üçtutlar Mahallesi Ilıca 1. Sokak numara 13 (Adil Candemir Parkı karşısı) adresinde gerçekleşen ziyarette Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de eşlik etti. Ziyarette Mustafa Şimşek, Vali Çiftçi ve Vali Dağlı’ya eğitim çalışmaları hakkında bilgi vererek bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şimşek, Vali Dağlı ve Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

