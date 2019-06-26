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Çorum ve İstanbul protokolü Üsküdar’da bir arada

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD), Çorum ve İstanbul protokolünü Üsküdar’da buluşturdu. Birlik programı adı altında geçen yemeğe katılım oldukça yoğun oldu.

Çorum ve İstanbul protokolü Üsküdar’da bir arada

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD), Çorum ve İstanbul protokolünü Üsküdar’da buluşturdu. Birlik programı adı altında geçen yemeğe katılım oldukça yoğun oldu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:10
Çorum ve İstanbul protokolü Üsküdar’da bir arada

Yemekte, geçen ay yapılan olağan genel kurulda göreve yeni seçilen Başkan Murat Başer ve Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Levent Kılıç, Ak Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve eski Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, eski Çorum Milletkekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ak Parti MKYK Üyesi Merve Tatar, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Dinç, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, çeşitli STK yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, Çesiad’ın bursiyer öğrencileri yer aldı.

Sırasıyla konuşma yapan ve birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken protokol programın bitiminde toplu fotoğraf çekindi.(Haber Merkezi)

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