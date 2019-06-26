Çorum ve İstanbul protokolü Üsküdar’da bir arada

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD), Çorum ve İstanbul protokolünü Üsküdar’da buluşturdu. Birlik programı adı altında geçen yemeğe katılım oldukça yoğun oldu.