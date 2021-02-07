Çorum Valiliği'nden sosyal yardım açıklaması

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“02/02/2021 tarihinde Çorum Valiliği tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında Çorum/Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2020 yılı faaliyet raporu yayınlanmıştır.

Söz konusu açıklamada ‘3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde kurulu bulunan ve faaliyetlerini yürüten Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na, 2020 yılı içerisinde toplam 113.809 adet başvuru yapılmış olup bunlardan 51.227 adedi 3294 sayılı kanuna ve Vakıf yönergesine uygun olmadığı için Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından olumsuz sonuçlandırılmıştır. Olumlu sonuçlanan 62.582 başvuru için Vakıf tarafından 95.786.030 TL tutarında ayni ve nakdi destek sağlanmıştır.’ ifadeleri yer almıştır.

Yerel ve ulusal basında yer alan haberlerde “113.809 adet başvuru” ibaresi kişi olarak anlaşılıp yayınlanmıştır. Basında yapılan açıklamaların aksine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf yönetmeliğinde vatandaşların taleplerinin yılda bir kez alınması gibi bir durum söz konusu değildir. Her birey gerek iletişim kanallarını (e-mail, telefon) gerek birebir görüşme yöntemini kullanarak çeşitli ihtiyaçları (yakacak, gıda, giyim, nakit, vs.) için başvuruda bulanabilmektedir. Bu bağlamda 113.809 adet yardım başvurusu aslında 36.974 kişi tarafından Ocak-Aralık 2020 yılı içerisinde yapılan başvurudur.

Bir önceki yıla oranla yardım talep sayısının artmasındaki en büyük etken pandemi döneminde devletimizin 1.000 TL tutarındaki sosyal destek yardım kampanyasını başlatarak bu dönem içerisinde ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşma çabasıdır. Pandemi koşullarından etkilendiğini düşünen her bir vatandaşımızın 2020 yılı içerisinde Pandemi Sosyal Destek yardımına başvuru yapabilme hakkı olduğu için talepler kısa sürede yoğun şekilde artmıştır.” (Haber Merkezi)