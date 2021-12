Çorum Ülkü Ocakları’ndan anlamlı etkinlik

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanlığı her vatandaşın bir engelli adayı olduğunu göstermek ve engellilere karşı olan sorumluluğu hatırlatmak adına bir uygulama gerçekleştirdi.

Ülkü Ocakları Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık yaratmak adına Kadeş Barış Meydanı’na kurduğu stantta kimi vatandaşın gözünü bağlayarak yaya yolundan karşıya geçmesini sağladı, kimi vatandaşı ise tekerlekli sandalyeye bindirilerek, kimine de koltuk değnekleri ile gezmelerini sağlayarak engelli vatandaşların çektiği sıkıntıları uygulamalı olarak göstermeye çalıştı.

Engellilerin yaşamış olduğu sıkıntıları anlayabilmek, empati kurmak amacıyla göz bandıyla yürüyüş, tekerlekli sandalye kullanabilme, koltuk değnekleriyle yürümek gibi farkındalık yaratmak için bu uygulamayı gerçekleştirdiklerini söyleyen Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, “Dünya Engelliler Günü, engelli kardeşlerimize karşı olan sorumluluklarımızı bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Engelli yurttaşlarımıza sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak toplumsal sorumluluğumuzdur. Engelli kardeşlerimizin toplumun her alanında, tüm sosyal platformlarda olması gerektiğini ve Ülkü Ocaklarının her zaman destekçileri olduğunu belirtmek isterim” dedi.

“Engelli vatandaşlarımızın bizlere hayat dersi verdiğini ve bizlerinde onlara bir teşekkür borcumuzun olduğunu unutmamalıyız” diyen Orhan Tosik her bireyin potansiyel engelli adayı olduğunu da hatırlattı.

(Volkan SINAYUÇ)