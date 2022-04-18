“Çorum, turizm avantajlarını yeterince değerlendiremiyor”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Dünyanın Merkezi, Hititlerin başkenti, tarih ve turizm cenneti Çorum’un, turizm, sanayi ve tarım kenti olması gerekirken, hak ettiği yatırımları alamadığı için turizm adına avantajlarını yeterince değerlendiremediğini belirterek, Çorum’da turizm bilincini geliştirmek ve farkındalığı arttırmak için herkesin daha fazla çaba harcaması gerektiğini söyledi.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, iktidarın ilgisizliği yüzünden Çorum’un küçülmeye başladığına da dikkat çekerek, özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

“ Çorum, havaalanı ve tren yolu olmayan, buna rağmen kendi insanlarının yatırımlarıyla bölgenin en fazla ihracatını yapan, Kızılırmak Deltasının merkezidir. Kalkınmamızı sağlayacak en önemli unsurlardan birisi, sahip olduğumuz kültürel mirasımızdır. Hititlerin başkenti Hattuşa’ya sahip olan Çorum ilimiz turizmde maalesef çok gerilerdedir.

Hitit başkenti Hattuşa’nın yanısıra, Alacahöyük, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat direktifleriyle, ilk milli kazılarımızın başlangıç noktasıdır. Ortaköy ilçesindeki Şapinuva ören yeri de büyük bir Hitit kenti olup kazıları hala sürmektedir.

İlimiz kültür turizmi için çok önemli alt yapılara sahiptir. Yarım kalan turizm yatırımlarından gündeme taşıdığımız Alacahöyük Hitit Köyü projesi, Gölpınar Hitit Barajı rekreasyon projesi ve diğer turizm projelerimizin hayata geçirilmesi büyük bir ihtiyaçtır.

Çorum’da yarım bırakılmış turizm yatırımlarının bir an önce tamamlanarak turizmin hizmetine açılmasını arzu ediyoruz.

Zengin kültürel varlıkları, eşsiz doğası, köklü geçmişe sahip kültür ve sanat yapısı ile turizmin her çeşidine imkan sağlayan ülkemizde ve geçmiş uygarlıkları sergileyen doğal bir müze olan Çorum’da, turizm bilincini geliştirmek ve farkındalığı arttırmak zorundayız.

Turizm hizmetle büyüyen, sevgiyle gelişen ağaçtır.

Turizm yolu, barış ve kalkınma yoludur.

Turizm insanları kaynaştıran en kuvvetli sevgi bağıdır.” (Haber Merkezi)

