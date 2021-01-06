Çorum TSO ile Halkbank arasında protokol imzalandı

Halkbank Bölge Müdürü Halil İbrahim Özdemir yaptığı açıklamada; Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansman projesi ile yeni mal alımları ve ödemelerde esnek taksit ve vade sisteminin hayata geçirileceğini söyledi.

Paraf KOBİ Kredi Kartı ile ticaretlerini çek ve senede gerek duymadan, düşük maliyetle ve güvenle yapabileceklerini beliren Halkbank Bölge Müdürü Halil İbrahim Özdemir, ayrıca www.halkbank.com.tr web sitesinden ya da banka şubelerinden detaylı bilgi alınabileceğini sözlerine ekledi.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, pandemi döneminin sıkıntılı sürecinde KOBİ’leri rahatlatacak bu projeden, Halk Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde tüm üyelerin faydalanabileceğini söyleyerek, protokolün iş dünyasına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. (Haber Merkezi)