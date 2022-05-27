Çorum TED’den Türkiye derecesi 

Türkiye Zeka Vakfı’nın düzenlediği ve ülkenin başarılı okullarının katıldığı yarışmada finale kalan Çorum TED Koleji öğrencileri, seçkin 100 okul arasında 9. sınıflarda Türkiye 14’üncüsü, 10. sınıflarda Türkiye 15’incisi olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Öğrencileri yarışmaya hazırlayan Fizik Öğretmeni Buket Kakaç ile Matematik Öğretmeni Müge Kayışoğlu Güder, bu başarının mimarları olarak takdir edildiler. (Haber Merkezi)

