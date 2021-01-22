“Çorum, tarımda güzel projelerle öne çıkıyor”

İl Müdürü Sarı, projeyi örnek olarak Çorum’da uyguladıkları için Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, “Projenin başarılı olması ve örnek teşkil etmesi için üzerimize düşen her şeyi fazlasıyla yapacağız ve başarılı olacağız” dedi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ise, “Bu proje ihalesini biz kazandık, ana gayemiz ilimizde hayvan ıslahına katkıda bulunmaktır. Üreticilerimizin daha verimli hayvan ırklarına sahip olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla projenin başarıya ulaşması için hazırlıklarımızı yaptık. Güveninize layık olmaya çalışacağız ve sizleri mahcup etmeyeceğiz” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş da söz konusu projenin örnek olarak Türkiye’de sadece Çorum'da uygulandığını kaydederek, “Buna benzer projeleri başka illerde de uyguluyoruz ama Çorum'daki bu proje örnek teşkil edecektir. Biz Çorum'da bu projenin çok başarılı olacağına inanıyoruz. Çok sıkı takip edeceğiz. Damızlık Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’ya güveniyoruz. Titiz bir çalışma ile başarılı olacağına inanıyorum. Her konuda Çorum'a desteğimiz artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

İl Müdürü Sarı ve Birlik Başkanı Kaya, son olarak Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’u ziyaret ederek ıslah projesi ve Çorum'da uygulanmakta olan tarımsal diğer projeler hakkında bilgi verdiler. Birlik Başkanı Kaya, 3 yılda Çorum'da yaptıkları çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ise “Bakanlık olarak tüm illerimizin çalışmaları titizlikle takip ediyoruz. Çorum, faaliyetleri ile başarılı illerimiz arasında yer almaktadır. Çorum'da İl Müdürlüğü ve birlikler arasında uyumlu ve işbirliği içerisinde bir çalışma yürütülmektedir. Biz bakanlık olarak çalışan, gayret gösteren bütün sivil toplum örgütlerini destekliyoruz. Çorum da bunlardan biri; güzel çalışmalara imza atılıyor. Devlet-millet-sivil toplum kaynaşmasının en güzel örneklerini Çorum'da görüyorum. Üretici odaklı ve çalışmalarını yaparken birlik beraberlik anlayışından güç alıyorlar. Bu proje ve diğer projeler de başarı; sahaya hakim olmakla sağlanmaktadır. Çorum'un çalışmalarını yerinde görmek ihtiyaç duyduğu konularda destek olmak üzere en kısa zamanda ziyarete gelmeyi düşünüyorum. Üreticilerimize bol kazançlar sizlere de çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi. (Haber Merkezi)