Çorum Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı açılıyor

Buna göre bugün sabah saatlerinde Çorum’a gelecek olan Bakan Pakdemirli ilk olarak saat 09.20’da Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret edecek. Ardından Anitta Otel’de Sektör Toplantısı’na katılacak olan Bakan Pakdemirli Ulucami’de Cuma Namazı kıldıktan ve öğle yemeğinin ardından ise saat 14.15’de Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı’nda 9. Çorum Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı’nın açılışını yapacak.

Bakan Pakdemirli daha sonra sırasıyla saat 15.45’te Mezbaha açılışı 16.15’te Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederken, Anitta Otel’de saat 17.00’de yapılacak AK Parti İl Danışma Toplantısı’na da katıldıktan sonra ilimizden ayrılacak.

Öte yandan Çorum TSO Fuar Kompleksi’nde 24 Ekim 2021 tarihine kadar açık kalacak olan 9. Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı dün kapılarını açarken, fuarın resmi açılışı da bugün yapılacak. Atlas Fuarcılık sahibi Fevzi Atasagun, tüm Çorumluları her gün 10,00-20,00 saatleri arasında açık kalacak fuara davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)