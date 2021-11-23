Çorum Tanıtım Günleri teşekkürü

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Maltepe sahilinde düzenledikleri Çorum Tanıtım Günleri’ne katkı sağlayan ve katılanlara teşekkür etti.

Maltepe’de 4 muhteşem gün yaşadıklarını, Çorum’un tarihini, kültürünü, yemeklerini tanıttıklarını anlatan Metin Akkuş, “Çorumlu’nun birlik ve beraberliğini de, tüm Türkiye’ye ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza göstermiş olduk.” dedi.



(Haber Merkezi)

