Çorum SMMMO’da devir-teslim töreni… Ceyhan Baran görevi devraldı
Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın 28-29 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 24. Seçimli genel kurulu sonrasında yeni oluşan yönetim kurulu üyeleri görevine başladı.
Güncel 15.06.2022, 19:26
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SMMMO kongresi sonrasında 1 Haziran 2022 günü mazbata alan SMMMO’nin yeni yönetimi düzenlenen devir-teslim töreni ile resmen görevine başladı.
Önceki dönem Oda Başkanı Ali Can Doğan, Başkan Yardımcısı Zehra Demir ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Yücel’in hazır bulunduğu törende yeni dönem Oda Başkanı Ceyhan Baran, Başkan Yardımcısı Sayman Fatih Barlık ve Genel Sekreter Mustafa Torun katıldı. Törende Doğan, SMMMO Başkanı Baran’a görevi devretti. Baran da Doğan’a hizmetleri için teşekkür ederek çiçek verdi.
Öte yandan yeni göreve başlayan Ceyhan Baran ve yönetimine ilk ziyareti de Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile beraberindeki heyet yaptı. Çöplü, yeni SMMMO yönetimini kutlayarak başarı dileklerini iletti.
(Volkan SINAYUÇ)
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